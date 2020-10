POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/Radlader-Tank leergepumpt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Eine 85-jährige Gummersbacherin wurde am Freitag gegen 10.45 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter Am Bücking bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, hatte die Seniorin ihre Geldbörse in der rechten Manteltasche verwahrt. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Daring steckten diverse Papiere, Bank- und Versichertenkarten sowie Bargeld. Die Polizei warnt: Verwahren sie Wertsachen am besten dicht am Körper in Innentaschen von Jacken und Mäntel. Gerade der vertraute Discounter "um die Ecke" wird derzeit immer wieder zum Betätigungsfeld von Taschendieben.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche den Tank eines auf einem Forstweg abgestellten Radladers leergepumpt. Das Baufahrzeug stand zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen an dem Forstweg, der von der K 4 abgeht. Am Freitag bemerkte ein Mitarbeiter, dass die Tür aufstand, Tankdeckel, Kraftstoff und ein Schlüssel verschwunden waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

