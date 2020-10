Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto aufgebrochen

Halver (ots)

An der Südstraße wurde in der Nacht zum Sonntag die Beifahrertürscheibe eines weißen BMW 118l aufgehebelt. In dem Wagen befanden sich keine Wertsachen, so dass der Eindringling ohne Beute blieb. Hinweise bitte an die Polizei.

