Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Nach einer Sachbeschädigung, die sich am Freitag vergangener Woche am Busbahnhof Bremervörde an der Straße Am Bahnhof ereignet hat, bitten die Ermittler der Bremervörder Polizei um Hinweise. Kurz nach 12 Uhr mittags zerstörten noch unbekannte Täter vermutlich durch einen Steinwurf die Scheibe einer Bushaltestelle. In diesem Zusammenhang beobachtete eine Zeugin drei männliche Jugendliche, die nach dem Zersplittern der Scheibe davongerannt sind. Zwei von ihnen hätten blonde Haare, der andere schwarze Haare gehabt. Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall zu dieser Zeit von weiteren Zeugen beobachtet worden sein könnte. Daher bittet die Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um Mitteilungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell