Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht nach Sturz eines Radfahrers - Polizei bittet um Hinweise ++ Sattelzug verliert Reifenlauffläche - Mehrere Fahrzeuge beschädigt ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht nach Sturz eines Radfahrers - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag vergangener Woche in der Zevener Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Demnach sei ein noch unbekannter Autofahrer gegen 7 Uhr früh im Einmündungsbereich Zevener Straße/Am Kreuzberg nach links abgebogen. Dabei habe er einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten, 24-jährigen Radfahrer vermutlich übersehen. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, habe der Radler stark bremsen müssen. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Sturz nicht bemerkt. Hinweise bitte unter Telefon 04261/98516-0.

Sattelzug verliert Reifenlauffläche - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Sittensen/A1. Am frühen Dienstagmorgen sind mehrere Fahrzeuge auf der Hansalinie A1 durch Reifenteile auf der Fahrbahn zum Teil schwer beschädigt worden. Jetzt suchen die Ermittler der Autobahnpolizei Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines Sattelzuges. Zu dem Vorfall kam es gegen 6.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen etwa in Höhe der Anschlussstelle Sittensen. Von einem Reifen der Antriebsachse des Lkw löste sich die Lauffläche und blieb auf der linken Überholspur liegen. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf fuhren sechs Fahrzeuge über das Hindernis. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens zehntausend Euro aus. Hinweise zu dem Verursacher bitte unter Telefon 04282/59414-0.

17-jähriger Biker bei Unfall verletzt

Unterstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Floorweg/Buschenstücken ist am Dienstagmorgen ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW Transporters hatte kurz vor 7 Uhr die Bundesstraße vom Floorweg geradeaus in Richtung Buschenstücken überqueren wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den von links auf der Bundesstraße kommenden und vorfahrtberechtigten Biker auf seiner 125er Yamaha. Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf siebentausend Euro.

83-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist ein 83-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 71 etwa in Höhe der Abzweigung in Richtung Worth auf den Wagen des Senioren aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis vor mehr als fünf Jahren durch die Führerscheinstelle des Landkreises entzogen worden war. Seine Fahrt war an dieser Stelle zu Ende. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 83-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Auto am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag auf dem P&R-Parkplatz am Rotenburger Bahnhof in ein Auto eingebrochen. Der blaue Opel Meriva war dort gegen 16.30 Uhr abgestellt. Die Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein. Was sie aus dem Wagen erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Hipstedt. Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Dienstag haben unbekannte Täter im Postweg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das Gerät stand dort auf einem Grundstück. Mit dem Bargeld und den Tabakwaren verschwanden die Täter unbemerkt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Einbruch in Hotel-Rezeption und in Blumenladen

Rotenburg. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag im Eingangsbereich des Hotels Am Pferdemarkt in die Rezeption eingebrochen. Dazu drückten sie einen, in den umschlossenen Bereich integrierten Rollladen hoch. Mit einer grünen Kleingeldkasse, zwei abgestellten Paketen und drei originalverpackten TV-Geräte des Herstellers Telefunken verschwanden die Täter unerkannt. Nur unweit entfernt kam es in der gleichen Nacht in der Straße Am Wasser zu einem Einbruch in einen Blumenladen. In diesem Fall hebelten möglicherweise die gleichen Täter die Eingangstür des Geschäfts auf. Sie durchstöberten alle Räume und nahmen schließlich ein Sparschwein mit Bargeld und zwei blaue und schwarze Damenjacken mit. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Falscher Oberinspektor des BKA meldet sich am Telefon

Bremervörde. Ein 44-jähriger Bremervörder hat am Dienstagvormittag einen merkwürdigen Anruf eines angeblichen Oberinspektors vom Bundeskriminalamt (BKA) erhalten. Der falsche Polizist mit Namen Hans Richter teilte mit, dass Dokumente des Angerufenen scheinbar missbraucht worden seien. Um sein Eigentum zu schützen, solle der Mann sein gesamtes Geld von der Bank abheben und in Google-Play-Karten umwandeln. Dann verschärfte sich der Ton. Es drohe dem Bremervörde andernfalls sogar ein Haftbefehl. Darauf ließ sich der 44-Jährige natürlich nicht ein und erstattete eine Strafanzeige.

Steuergerät vom E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach dem Diebstahl eines an einem Pedelec angebrachten Steuergerätes, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Augenzeugen der Tat. Das dazugehörige schwarze E-Bike stand am Samstag, den 25. September zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr in der Straße Mittelteich am Fahrradständer zum Durchgang zur Lange Straße. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

