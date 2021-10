Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Ahe - Fußgänger verletzt ++ Einbruch in Blumengeschäft ++ 28-Jähriger fährt unter Drogen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht in der Ahe - Fußgänger verletzt

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, bei der sich am Montagabend ein 20-jähriger Fußgänger verletzt hat, sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 19.40 Uhr auf dem Gehweg an der Straße In der Ahe von einem entgegenkommenden Pkw touchiert worden. Der junge Mann kam zu Fall und zog sich eine Verletzung an der Schulter zu. Anschließend kam er im Rettungswagen in das Diakonieklinikum. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zu seinem Fahrzeug gibt es bislang keinen Anhaltspunkt. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Einbruch in Blumengeschäft

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in der Großen Straße in ein Blumengeschäft eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Hintereingangstür auf. Im Geschäft gingen die Unbekannten die Kasse an und holten das Wechselgeld heraus.

28-Jähriger fährt unter Drogen

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff von Marihuana, ist ein 28-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Gegen 23.30 Uhr hatten die Beamten den Wagen des Mannes in der Kivinanstraße gestoppt. Nachdem sie den Fahrer auf ihren Verdacht ansprachen, räumte er ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

