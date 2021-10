POL-ROW: ++ Falsche Polizisten beißen auf Granit ++ Impfausweis war gefälscht ++ Motorsägen aus Gartenhäuschen gestohlen ++ Sturz mit dem E-Bike ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Falsche Polizisten beißen auf Granit

Rotenburg/Scheeßel/Zeven. Am Donnerstag hat es im Südkreis und auch in Zeven wieder eine ganze Reihe von Anrufen falscher Polizeibeamter gegeben. Zwischen 11 Uhr vormittags bis in die Nachmittagsstunden hinein riefen die Unbekannten bei mindestens sechs Rotenburger, Scheeßeler und Zevener Senioren an. Mit unterschiedlichen Geschichten versuchten sie die Angerufenen dazu zu bringen, zum Teil beträchtliche Summen Bargeld zu übergeben. Die Senioren kannten die kriminellen Maschen der Betrüger und ließen sich auf nichts ein. Deshalb blieben die Anrufe nur eine ärgerliche Störung im Tagesverlauf. Das freut die Polizei.

Impfausweis war gefälscht

Bremervörde. Mit einem gefälschten Impfausweis hat ein 56-jähriger Zevener am Donnerstagmittag versucht, in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat zu bekommen. Der Apotheker schaute genau hin und erkannte, dass es die Comirnaty-Chargen-Nummern gar nicht gab. Bei der angeblich impfenden Arztpraxis mit Sitz in Berlin war der 56-Jährige ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Motorsägen aus Gartenhäuschen gestohlen

Rotenburg. Unbekannte sind am Mittwochnachmittag in ein Gartenhäuschen am Borcheler Weg eingedrungen. Daraus nahmen sie zwei Kettensägen und eine Motorpumpe mit.

Sturz mit dem E-Bike

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec hat sich eine 21-jährige Frau am Donnerstagmittag verletzt. Die junge Scheeßelerin war gegen 13 Uhr in der Großen Straße unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie ins Rutschen und zog sich leichte Verletzungen an ihrem Bein zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

