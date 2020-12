Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Paketzusteller verursacht Unfall unter Alkohol

EberbachEberbach (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, touchierte ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Straße "Im Ruhbaum" einen geparkten Alfa Romeo und verursachte dabei an diesem einen Sachschaden von 3.000.- Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test ergab knapp 0,6 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

