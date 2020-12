Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Katalysatoren mehrerer Fahrzeuge abgeflext; Zeugen gesucht

MannheimMannheim (ots)

Bereits in der Zeit zwischen dem 11. November und dem 06. Dezember drangen bislang unbekannte Täter in das umzäunte Gelände eines Autohandels in der Casterfeldstraße ein und flexten die Katalysatoren von vier Fahrzeugen ab.

Der Schaden dürfte schätzungsweise bei rund 3.000.- Euro liegen.

Der Besitzer entdeckte den Diebstahl erst später und informierte am Mittwochmorgen die Polizei.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 062183397-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell