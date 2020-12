Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

WillwerscheidWillwerscheid (ots)

Am Dienstag, 01.12.2020, um 12:36 Uhr kam es auf der K26 von Willwerscheid kommend in Richtung Hasborn zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in die dortige Kapelle. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Im Einsatz war ein Rettungswagen und die Polizei Wittlich.

