Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Bernkastel-KuesBernkastel-Kues (ots)

Am Montag, 30.11.2020, zwischen 15:55 und 15:59, kam es in der Schulstraße in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten weißen PKW, VW, Modell T-ROC.

Die Geschädigte verließ ihr Fahrzeug lediglich für die Dauer von 4 Minuten. Nach ihrer Rückkehr stellte sie einen Kratzer im Fahrzeuglack fest, welcher sich über das gesamte Fahrzeug zog.

Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

