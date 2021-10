Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Fahrradunfall im Begegnungsverkehr (05.10.2021)

Radolfzell (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf der Strandbadstraße. Die 63-jährige Frau fuhr in Richtung Radolfzell-Mitte, blieb mit ihrem Fahrradlenker an einem entgegenkommenden 12-jährigen Radfahrer hängen und stürzte. Das beteiligte Kind blieb unverletzt.

