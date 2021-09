Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Einbruch im Wachtelweg

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagabend (25.09.2021) ist es im Wachtelweg in Schenefeld zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Nach dem jetztigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 00:15 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume.

Der/die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld.

Beamte der Polizeistation Schenefeld nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell