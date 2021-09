Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in der Kiebitzreihe - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 23.09.2021, ist es in der Kiebitzreihe in Norderstedt zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versuchten sich zwei Unbekannte kurz nach 12:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus zu verschaffen, brachen die Tat aber ab und entfernten sich über einen Wanderweg in Richtung Ulzburger Straße.

Eine Zeugin beschrieb zwei schlanke Männer mit dunklen Haaren, die vom Phänotypus her aus dem südeuropäischen Raum stammen könnten. Beide waren dunkel gekleidet und hatten weder Bart noch Brille.

Die Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Es wurde nichts entwendet.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten und deren weiterer Fluchtrichtung unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell