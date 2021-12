Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kreuzungsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Auf der Gräfrather Straße kam es am 04.12.2021, um 00:35 Uhr, zu einem Kreuzungsunfall zweier Pkw. Ein 52-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf die Gräfrather Straße in nördlicher Richtung, als er in die Corneliusstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Mercedes GLA einer 22-Jährigen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Unfallbeteiligte mussten schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

