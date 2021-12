Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer stürzte an der Görlitzer Straße

Wuppertal (ots)

Auf der Görlitzer Straße Ecke Liegnitzer Straße in Wuppertal-Wichlinghausen kam es am gestrigen Abend (02.12.2021, gegen 19:30 Uhr) zu einem Unfall mit Verletzten. Ein 63-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades verlor, während er die Liegnitzer Straße befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann aus Wuppertal kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Daewoo. In der Folge zog sich der Zweiradfahrer bei seinem Sturz leichte Verletzungen zu. Da der dringende Verdacht besteht, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte, musste ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 600 Euro. (weit)

