POL-W: W Brand im Einrichtungshaus - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Kurz vor Geschäftsschluss kam es vorgerstern Abend (29.11.2021) zu einem Brand in einem Möbelhaus an der Schmiedestraße in Wuppertal-Nächstebreck.

Gegen 19:30 Uhr zeigte die Brandmeldeanlage des Hauses einen Brand im ersten Obergeschoss des Objektes an. Die Feuerwehr und die automatische Sprinkleranlage konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand bekämpfen.

Durch das Geschehen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand kamen keine Personen zu Schaden. Zum Ereigniszeitpunkt befanden sich mehrere hundert Kunden und Mitarbeiter im Haus, die durch die Feuerwehr und das Personal evakuiert werden konnten.

Die Kriminalpolizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und erhält hierbei Unterstützung durch einen Brandsachverständigen. Erste Erkenntnisse deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung in einer Ausstellungswohnung in der Esszimmerabteilung hin. Hier geriet ein ausgestelltes Bett in Brand.

Wer hat verdächtige Feststellungen in der besagten Abteilung gemacht? Wer hat Personen beobachtet, die Gegenstände unter dem Bett abgelegt haben oder diese darunter geschoben haben? Hinweisgeber können sich unter der 0202/284-0 an die Kriminalpolizei wenden.

