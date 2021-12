Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradfahrer fährt auf Auto auf

Wuppertal (ots)

Am 30.11.2021, um 07:50 Uhr, kam es auf der Nevigeser Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Eine 60-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW 1er auf der Nevigeser Straße in Richtung Elberfeld, als sie verkehrsbedingt halten musste. Ein 14-jähriger Jugendlicher war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und prallte aus bislang ungeklärter Ursache von hinten gegen den stehenden BMW und stürzte. Der Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. (jb)

