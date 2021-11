Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Wuppertal-Barmen - Polizei sucht Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.11.2021), zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in Wuppertal-Barmen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten weißen Ford an der Cuxhavener Straße und entfernte sich in der Folge in unbekannte Richtung. An dem beschädigten Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter mit einem Trittbrett handeln. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw).

