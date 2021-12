Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hochstraße in Wuppertal erlitt gestern Abend (01.12.2021, gegen 21:35 Uhr) ein Zweiradfahrer schwere Verletzungen.

Der 21-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Hochstraße in Richtung Karlstraße. Um auf einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite freien Parkplatz zu fahren, wendete er sein Fahrzeug in Höhe der Bushaltestelle "Am Dorrenberg". Ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger konnte mit seinem Kleinkraftrad dem wendenden Golf nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 17-jährige Wuppertaler stürzte zu Boden und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung vor Ort musste er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. (weit)

