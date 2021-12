Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Remscheid - Kriminalpolizei sucht Hinweisgeber

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen (30.11.2021, 09:00 Uhr), kam es auf der Alleestraße in Remscheid zu einem Raub. Zwei bislang Unbekannte verlangten von einem 63-jährigen Obdachlosen die Herausgabe von Bargeld und seinem Rucksack. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie mit Gewalt. Mit ihrer Beute entfernten sich die Räuber in der Folge. Ein Täter ist circa 25 Jahre alt, hat eine Glatze und mehrere Piercings im Gesicht. Ein Weiterer ist circa 22-25 Jahre alt und gehbehindert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell