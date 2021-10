Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer bringt 17-jährigen Radfahrer zu Fall und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen den Fahrer eines dunkelgrünen 7er BMW, der am Dienstag, 05.10.2021, einen Fahrradfahrer an der Hillegosser Straße touchierte, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Der 17-jährige Bielefelder befand sich gegen 07:45 Uhr auf dem Weg zur Schule und befuhr dafür die Hillegosser Straße in Richtung Heepen.

Als er eine Fußgängerquerungshilfe in der Nähe der Einmündung zur Straße Am Ölteich passierte, überholte ihn der BMW-Fahrer. Beim Überholvorgang in der Engstelle kam der BMW dem Fahrrad derart nahe, dass der Wagen den Lenker des Fahrrads und den Oberschenkel des Jugendlichen berührte. Nach der Kollision stürzte der 17-Jährige zur Seite und verletzte sich leicht.

Der BMW-Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Junge fuhr anschließend zur Schule. Dort veranlassten Lehrkräfte, dass der Jugendliche zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wird.

Der 17-Jährige erinnert sich an einen dunkelgrünen 7er BMW mit einem "M" mit rot-blauen Streifen als Zeichen für die Sportversion. Außerdem hatte der Wagen ein Bielefelder Kennzeichen.

Ermittler bitten den Fahrer oder Zeugen sich unter der 0521-5450 beim Verkehrskommissariat zu melden.

