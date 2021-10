Polizei Bielefeld

POL-BI: Baumstamm auf Schienen der Stadtbahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein bisher unbekannter Täter fällte am Mittwoch, 06.10.2021, einen Baum an der Straße Roggenkamp, woraufhin der Stamm auf die Schienen der Stadtbahn fiel.

Der Fahrer der Stadtbahnlinie 4 fuhr von der Haltestelle Roggenkamp in Richtung der Halltestelle Lutherkirche, als ihm um 22:33 Uhr ein Baumstamm auffiel, der auf den Gleisen lag. Der Fahrer konnte die Bahn rechtzeitig stoppen, sodass weder Personen verletzt wurden, noch die Bahn zu Schaden kam.

Polizeibeamte nahmen den Baumstamm, der zuvor in einer Böschung zwischen Schienen und einem Radweg stand, in Augenschein. Sie stellten fest, dass er von Menschenhand angesägt worden war. Offensichtlich fällte der Täter den Baum in der Absicht, dass der Stamm mit einem Durchmesser von knapp 20 Zentimetern auf den Gleisen zum Liegen kommt.

Ein weiterer Baumstamm in unmittelbarer Nähe war ebenfalls angesägt. Kräfte der Feuerwehr beschlossen, den Stamm zu fällen, damit keine Gefahr davon ausgeht.

Auch der Schienenverkehr wurde vorrübergehend eingestellt.

Beamte des Kriminalkommissariat 11 ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bitten um Hinweise unter der 0521/545-0.

In der Vergangenheit haben Unbekannte bereits mehrmals Gegenstände auf die Gleise der Stadtbahn gelegt.

MoBiel lobt 1000 Euro für Hinweise aus, die den Ermittlungen und der Ergreifung der Täter dienen und zu einer rechtskräftigen Verurteilung führen.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. Hinweise, die den Ermittlungsbehörden bereits bis zum Zeitpunkt dieser Auslobung bekannt sind, begründen keinen Anspruch auf die Belohnung.

Vorherige Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4858276

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4921408

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4931236

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4934690

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4950758

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5010912

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell