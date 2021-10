Polizei Bielefeld

POL-BI: Spiegelgläser von elf Fahrzeugen abmontiert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche, Gellershagen, Babenhausen - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht auf Donnerstag, 07.10.2021, in mehreren Stadtteilen erneut auf Außenspiegel abgesehen.

Zwischen 15:45 Uhr und 12:00 Uhr machten sich die Diebe an Autos zu schaffen, die an der Nobelstraße, In den Barkwiesen, Pfälzer Straße, Daimlerstraße, Voltmannstraße, Westerfeldstraße, Babenhauser Straße, Schuckertstraße und Splittenbrede geparkt worden waren.

Dabei nahmen die unbekannten Täter verschiedene Autohersteller ins Visier. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken BMW, Jaguar, Mercedes und Audi.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell