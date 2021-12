Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Solingen - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Vorgestern Abend (06.12.2021, 22:10 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-Jähriger in Begleitung seines 25-jährigen Bekannten mit einem Porsche auf der Bebelallee. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr vor einen Baum. Der 31-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch wenige Stunden später ermittelt werden. Der nicht mehr fahrbereite Porsche musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Aufgabe des Verkehrskommissariats ist es nun, die Hintergründe zu ermitteln. (sw)

