Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Wasserwerk Rohland

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.10.2021/ Uhrzeit: 09:25 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Wasserwerk Rohland/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Einsatzalarm für die Feuerwehr Breckerfeld am Freitagmorgen. Durch einen technischen Defekt kam es bei der Befüllung eines Silos am Wasserwerk Rohland zu einer starken Staubentwicklung, wodurch die automatische Brandmeldeanlage auslöste. Die Einsatzstelle wurde an einen verantwortlichen Betriebsangehörigen übergeben. Die Anlage wird durch eine Fachfirma überprüft. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 60 Minuten.

