FW-EN: Verkehrsunfall mit Verletzten

Datum: 29.09.2021/ Uhrzeit: 18:01 Uhr/ Dauer: ca. 120 Minuten/ Einsatzstelle: Waldbauer-Eicken/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Mittwochabend kam es im Bereich Waldbauer-Eicken zu einem Verkehrsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld rückte mit den Löschgruppen Delle und Zurstraße aus. Ein aus Fahrtrichtung Hagen kommender PKW fuhr gegen eine Hausecke. Der Fahrzeugführer konnte selbstständig aussteigen und wurde zunächst von Einsatzkräften der Feuerwehr, anschließend durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Unfallstelle und unterstütze die Polizei. Da ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen wurde, übernahm die Feuerwehr außerdem die Landeplatzsicherung. Nachdem das verunfallte Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde, nahmen die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr ausgelaufene Betriebsmittel auf. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach ca. 120 Minuten mit Ankunft an den Gerätehäusern. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

