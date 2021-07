Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß beim Abbiegen -Unfallbeteiligter schwer verletzt

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (07.07.), gegen 23:45, befuhr eine 24 Jahre alte Frau aus Meerbusch mit ihrem Auto die Osterather Straße (Landstraße 154) in Richtung Kaarst. An der Einmündung zur Badendonker Straße (Landstraße 30) soll die Frau nach links abgebogen sein und dabei einen entgegenkommenden, 60 Jahre alten Mann aus Meerbusch mit seinem Wagen übersehen haben. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei beide Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Beide Unfallbeteiligte wurden durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell