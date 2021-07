Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit endet mit Schlägen und Tritten - Zeugenaufruf der Polizei

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (07.07.), gegen 22:00 Uhr, soll eine Gruppe von 5 bis 8 Personen einen 18 Jahre alten Mann aus Köln so schwer verletzt haben, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen war das Opfer an der Bürger-Schützen-Allee in einen verbalen Streit mit den Tätern geraten. Unvermittelt soll einer aus der Gruppe mit einem Teleskopschlagstock auf den Mann eingeschlagen haben, während ihn die übrigen Mitglieder mit Schlägen und Tritten attackierten. Der Kölner wurde bei dem Angriff leicht verletzt und erlitt eine Platzwunde. Die Schläger sollen sich nach der Tat in Richtung der Straße "Andreashof" entfernt haben.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen. Tatzeugen und Passanten, denen in dem Bereich Personengruppen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell