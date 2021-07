Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Strohlagers in Grevenbroich - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7.7./8.7.), gegen 02:45 Uhr, geriet ein etwa 225 Quadratmeter großes Strohlager auf einem Feld an der Rübenstraße in Grevenbroich in Brand. Das Feld liegt zwischen Hemmerdener Weg und er Straße "Auf dem Mergendahl". Die Feuerwehr Grevenbroich brachte die Flammen unter Kontrolle und richtete eine Brandwache ein.

Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell