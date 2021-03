Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sexuell belästigt

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine 23 Jahre alte Frau musste am frühen Mittwochabend unweit der Fachhochschule, im Bereich Südring / Badstraße, eine unliebsame Begegnung machen. Nach ersten Erkenntnissen trat ein noch unbekannter Mann gegen 19.15 Uhr an die junge Fußgängerin heran und berührte sie hierbei oberhalb der Kleidung. Anschließend soll er sich selbstbefriedigt haben. Die 23-Jährige verständigte umgehend die Polizei, woraufhin der Mann in Richtung Ortenberg flüchtete.

Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose sowie einen weißen Kapuzenpullover. Sein Gesicht war mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Er soll in badischem Dialekt gesprochen haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten. In diesem Zusammenhang sind die Ermittler der Kripo konkret auf der Suche nach zwei Fahrradfahrern, die der Unbekannte während seiner Flucht passiert haben soll.

Ein Zusammenhang zu der zurückliegenden Serie exhibitionistischer Vorfälle im Raum Offenburg wird geprüft.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell