POL-BI: 2. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Dörentrup.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Dörentrup - Der Haftrichter des Amtsgerichts Detmold ordnete am Dienstag, 22.06.2021, die Untersuchungshaft des 30-jährigen Tatverdächtigen an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold erließ der Haftrichter einen Haftbefehl gegen den Dörentruper wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in drei Fällen (bezüglich seiner Kinder) sowie wegen versuchten Totschlages gegenüber einigen eingesetzten Polizeibeamten, da der 30-Jährige schwere Gegenstände, wie ein Mikrowellengerät, eine Zimmertür und schwere Hantelscheiben aus dem Fenster in Richtung der Einsatzkräfte warf.

Außerdem wird ihm noch eine Körperverletzung zum Nachteil seiner Frau und Sachbeschädigung an Dienstfahrzeugen zur Last gelegt. Ein Streifenwagen wurde von den herabgeworfenen Gegenständen derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein weiteres Einsatzfahrzeug wurde stark beschädigt.

Erste Meldung:

