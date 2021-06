Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach vermisstem Jungen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Aktuell bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 12-Jährigen. Das Kind wird seit Mittwochabend, 16.06.2021, in einer Bielefelder Wohngruppe vermisst.

Bislang haben alle Versuche zur Ermittlung des aktuellen Aufenthaltsortes an den bekannten Kontaktadressen des Vermissten nicht zum Erfolg geführt. Daher veröffentlicht die Polizei ein Foto des vermissten 12-jährigen Nasim A. Der Junge dürfte in Begleitung eines zweiten Kindes sein und sich auf dem Weg ins Rheinland in Richtung Köln befinden.

Die Beschreibung des Vermissten:

Nasim A. ist circa 160 cm und hat eine kräftige Statur. Er hat braune Augen und schwarze Haare.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

