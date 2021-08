Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Beschädigtes Auto nach Verkehrsunfall gesucht

Landau (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09:50 Uhr streifte ein 20-jähriger Autofahrer in der Industriestraße in Landau ein geparktes Fahrzeug und meldete den Unfall erst verspätet bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug, vermutlich ein roter VW war vor Ort nicht mehr festzustellen. Die Polizei sucht nun den Autobesitzer, dessen Fahrzeug durch den Unfall beschädigte wurde. Er wird gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

