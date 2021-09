Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur im Stadtgebiet Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.09.2021/ Uhrzeit: 04:43 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: L701, L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld rückte am Donnerstagmorgen zu einem Ölspureinsatz aus. Der Verursacher selbst hatte den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt und eine Info an die Kreisleitstelle gegeben. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Delle erkundeten eine etwa 10 km lange Ölspur, von Ennepetal kommend bis zur Windmühlenstraße, wo das defekte Fahrzeug stand. Der punktuelle Ölaustritt wurde mit speziellem Bindemittel abgestreut. Zur Warnung der anderen Verkehrsteilnehmer wurden Schilder aufgestellt und eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach etwa 90 Minuten.

