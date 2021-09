FW-EN: Schlange im Kellerschacht

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 06.09.2021/ Uhrzeit: 10:29 Uhr/ Dauer: 45 Minuten/ Einsatzstelle: Kückelhauser Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Montagmorgen. In der Kückelhauser Straße meldete ein Anwohner eine Schlange in einem Kellerschacht. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten die heimische, etwa 40 cm lange Ringelnatter retten und sie an einem geeigneten Ort aussetzen. Der Einsatz endete nach etwa 45 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

