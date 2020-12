Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Jugendliche brechen in Edeka-Markt ein - Festnahme

HeidekreisHeidekreis (ots)

21.12 / Jugendliche brechen in Edeka-Markt ein - Festnahme

Schneverdingen: Nach einem Einbruch in den Edeka-Markt an der Markstraße nahmen Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren fest. Die beiden hatten die Tür des Marktes aufgebrochen, waren eingestiegen und hatten Tabakwaren und Getränke entwendet. Auf der Flucht wurden sie im Bereich der Schulstraße festgenommen. Die Beute konnte größtenteils aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

