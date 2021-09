Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Fuchs in Silo

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.09.2021/ Uhrzeit: 19:30 Uhr/ Dauer: 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Brenscheid/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Bericht (lb): Am Samstagabend, um 19:30 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle zu einer Tierrettung alarmiert. Im Ortsteil Brenscheid steckte ein Fuchs in einem 8 Meter tiefen Silo fest und kam ohne Hilfe nicht wieder hinaus. Das Silo war glücklicherweise nicht gefüllt. Ein Trupp unter Atemschutz stieg gesichert über eine Leiter in das Silo hinab. Mithilfe eines Netzes konnte der unverletzte Fuchs eingefangen werden. Die ehrenamtlichen Kräfte ließen den Fuchs auf einem angrenzenden Feld wieder frei. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell