Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum: 14.08.2021/ Uhrzeit: 19:56 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Waldbauerstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz in der Waldbauerstraße alarmiert. Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete nach ca. 30 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße.

