Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gasgeruch in der Denkmalstraße

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.10.2021/ Uhrzeit: 10:10 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Denkmalstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Energieversorger/ Bericht (hb): In der Denkmalstraße meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses Gasgeruch im Bereich der Gasheizung. Bei Eintreffen der über Meldeempfänger und Sirenen alarmierten Einheiten aus Breckerfeld, Delle und Zurstraße befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz führte Messungen in dem Gebäude durch. Hierbei konnte keine Feststellung gemacht werden. Mitarbeiter des Energieversorgers führten ebenfalls Messungen ohne Feststellung eines Gasaustritts durch. Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen und wird im Nachgang durch eine Fachfirma überprüft und freigegeben. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa einer Stunde beendet.

