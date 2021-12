Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Funkeln im Dunkeln!

Märkischer Kreis (ots)

In der vergangenen Woche kam es im hiesigen Bereich zu mehreren Verkehrsunfällen zwischen Pkw und Fußgängern. Bei diesen Unfällen wurden die beteiligten Fußgänger jeweils sehr schwer verletzt. In der dunklen Jahreszeit im Herbst und Winter drohen Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer, aber insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Vorsorge kann hier vor Unfällen schützen und Leib und Leben retten.

Deshalb weist die Polizei des Märkischen Kreises auf die Wichtigkeit von Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit hin: Gerade in der dunklen Jahreszeit sollte man als Fußgänger ganz besonders darauf achten, dass man von den anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen wird. Sehr wichtig ist deshalb das Tragen von heller und reflektierender Kleidung. Um die eigene Sicherheit weiter zu erhöhen, sollte die Fahrbahn möglichst an Ampeln oder gut beleuchteten Fußgängerüberwegen überquert werden.

Ferner sollte man immer mit falschem Verhalten anderer motorisierter Verkehrsteilnehmer rechnen. Schon allein aufgrund der schmalen Silhouette wird man als Fußgänger sehr schnell übersehen.

Diese Hinweise gelten auch für Radfahrer/-innen, die, wie die Fußgänger, ebenfalls zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören. Auch hier gilt es, die eigene Sichtbarkeit durch helle Kleidung und Reflektoren (z.B. an Armen und Beinen) zu erhöhen und hierdurch zur eigenen Sicherheit beizutragen. Selbstverständlich sind eine vollständige und funktionierende Beleuchtungseinrichtung sowie Reflektoren nach hinten und nach vorne sowie seitliche reflektierende Bestandteile im Bereich der Räder.

Reflektierende Materialien sind vielleicht nicht immer "schick & modern", sie tragen aber entscheidend zu einer besseren Erkennbarkeit und damit zur eigenen Sicherheit bei!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell