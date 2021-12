Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Scheune/ Kat abgeflext

Menden (ots)

Am Samstag kurz nach 5 Uhr wurde am Hembrock die Scheibe einer Scheune eingeschlagen. Als die Bewohner im Nachbargebäude das Licht einschalteten, flüchteten die Täter offenbar mit einem Fahrzeug. Zuvor hatten sie ein geparktes Fahrzeug und einen Anhänger durchsucht. Das Einschlagen der Scheibe geschah offenbar in der Absicht, in die Scheune zu gelangen.

Einer Mendenerin wurde in der Nacht zum Sonntag der Kat unter ihrem VW Polo gestohlen. Der Wagen parkte auf einem Anwohnerparkplatz an der Taunusstraße. Beim Starten am nächsten Morgen war der Motor ungewöhnlich laut. Ein Blick unter den Wagen offenarte den Diebstahl: Metalldiebe hatten den Kat abgeflext. (cris)

