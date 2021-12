Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen/ Fenster beschmiert

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, wurde an der Volmestraße ein Kleinkraftrad gestohlen. Die rote Yamaha MBK mit dem Versicherungskennzeichen 314NCF hatte mit eingerastetem Lenkradschloss an einer Hauswand gelehnt. In der Nacht zum Sonntag wurde an der Volmestraße das Fenster eines Versicherungsbüros mit Graffiti beschmiert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell