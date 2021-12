Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Letmathe (ots)

Am 04.12.2021, zwischen 11:15 Uhr und 22:45 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung an der Brinkhofstraße ein. Sie hebelten eine Balkontür auf und gelangten in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie diverse Räume. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.(becks)

