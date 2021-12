Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit unter Nachbarn

Fahrzeuge beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Am 03.12.2021, gegen 21:22 Uhr, eskalierte ein Streit unter Nachbarn in der Straße Am Ramsberg. Dort fühlte sich ein 63-Jähriger Bewohner von der lauten Musik seines Nachbarn gestört und klingelte daraufhin bei ihm. Als der 31-Jährige dann die Tür öffnete, erhielt er nach eigenen Angaben direkt mehrere Schläge ins Gesicht und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Täter ging daraufhin zurück in seine Wohnung. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden. Beide Beteiligte waren alkoholisiert.

Am 05.12.2021, beschädigte ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines schwarzen Chevrolets. Das Fahrzeug war in der Parkstraße geparkt. Der Täter entwendet eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Handschuhfach und entfernte sich unbemerkt.

Bereits am 04.12.2021 warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines Busses in der Straße Im Olpendahl ein. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in Richtung Wehberg geparkt. Eine Zeugin bemerkte gegen 21:45 Uhr die Sachbeschädigung und informierte die Polizei.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

