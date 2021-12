Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Geklaute Kupferkessel

Herscheid / Plettenberg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht vom 05.12.2021 auf den 06.12.2021 drangen ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Hüinghausen ein. Sie gelangten über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Wohnhaus. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei bisher nicht vor. Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht zuhause.

Geklaute Kupferkessel

Im Plettenberger Stadtgebiet wurden im Zeitraum vom 02.12.2021 bis 03.12.2021 mehrere Blumentöpfe entwendet. Diebe hatten es dabei ausschließlich auf Kupferkessel abgesehen, die sie unbemerkt aus den Vorgärten mitnahmen. Teilweise wurde noch vor Ort die Bepflanzung entfernt und zurückgelassen. Betroffen waren die Ortsteile Oesterau, Holthausen, Kückelheim und Sundhelle.

Auch in Herscheid kam es zu einem ähnlichen Vorfall, hier war Tatort die Straße Im Kämpchen. Der oder die Täter müssen das Diebesgut vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0. (becks)

