POL-MTK: Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Räderdiebe auf Gelände von Autohaus zugange +++ Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

1. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Kriftel, Robert-Schuman-Ring, 08.11.2021, 13.30 Uhr bis 21.45 Uhr,

(pl)Am Montag wurde im Robert-Schuman-Ring eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fernster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese nach Diebesgut und ergriffen schließlich mit erbeuteten Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Räderdiebe auf Gelände von Autohaus zugange, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, 06.11.2021, 15.00 Uhr bis 08.11.2021, 08.30 Uhr,

(pl)In Eschborn waren zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände eines Autohauses in der Elly-Beinhorn-Straße Reifendiebe zugange. Die Täter montierten von einem dort abgestellten Toyota die Reifen inklusive der Felgen ab und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Hofheim, Wildsachsen, Junghainzehecken, 05.11.2021, 14.30 Uhr bis 08.11.2021, 07.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle in der Straße "Junghainzehecken" in Wildsachsen eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zum Gelände und entwendeten anschließend die Rüttelplatte im Wert von etwa 8.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

