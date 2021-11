POL-MTK: POL-MTK: Alkoholisiert am Steuer+++Berauscht am Steuer

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Alkoholisiert am Steuer,

Hofheim am Taunus, Wilhelmstrasse Samstag, 06.11.2021, 02:15 Uhr

Beamte der Polizeistation Hofheim haben in den frühen Samstagmorgenstunden eine 30-jährige Frau am Steuer eines PKW angehalten, die augenscheinlich betrunken unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führte der Atemalkoholtest zu einem Wert von knapp 1 Promille. Die Fahrt war für die 30-jährige an dieser Stelle beendet. Auf sie kommt nun ein OWI-Verfahren zu.

2. Berauscht am Steuer,

Hofheim am Taunus, Krifteler Straße Samstag, 06.11.2021, 00:53 Uhr

Am Samstag morgen wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer in seinem PKW angehalten und kontrolliert. Für die geschulten Beamten bestanden Verdachtsmomente für die Fahrt unter berauschenden Mitteln. Nachdem der Drogenvortest positiv reagierte, musste er mit zur Wache, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das ausstehende Blutergebnis wird nun Klarheit darüber bringen, ob der Mann zum Zeitpunkt der Fahrt tatsächlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt für den Morgen war somit beendet.

