POL-MTK: Anhänger in Kelkheim gestohlen +++ Klavier in Kirche beschädigt +++ Blutentnahme nach Verkehrskontrolle +++ Unfall mit Arbeitsmaschine

Hofheim (ots)

1. Diebstahl eines Auto-Anhängers,

Kelkheim (Taunus), Gundelhardtstraße, Dienstag, 02.11.2021, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 03.11.2021, 16:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in Kelkheim einen Anhänger im Wert von mindestens 1.500 Euro gestohlen. Der Autoanhänger des Herstellers IMF mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-2215 war in der Gundelhardtstraße abgestellt worden und hatte die Farbe Silber. Zudem war der Hänger mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert worden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Anhänger unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

2. Brandschaden an Klavier festgestellt, Hochheim am Main, Burgeffstraße, bis Sonntag, 31.10.2021, 11:00 Uhr

(jn)Wie der Polizei Anfang dieser Woche angezeigt worden war, haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der vergangenen Woche das Klavier der in der Burgeffstraße gelegenen Hochheimer Kirche beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Zeuge am Donnerstagabend einen leichten Brandgeruch in der Kirche wahrgenommen, jedoch im Rahmen einer Absuche keinen Schaden oder andere Auffälligkeiten festgestellt. Am Sonntag wurden dann zwei kleine Brandlöcher an der Seitenwand sowie an einer Stoffabdeckung des Klaviers entdeckt. Der Schaden an dem Instrument beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Da eine vorsätzliche Beschädigung zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Autofahrerin unter Drogeneinfluss?,

Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, BAB 66, Nacht zum Donnerstag, 04.11.2021

(jn)Am Mittwochabend haben Hofheimer Polizisten auf der B 519 im Bereich der Autobahnbrücke der A 66 mehrere Verkehrsteilnehmer auf deren Fahrtüchtigkeit überprüft. Lediglich in einem Fall musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Insgesamt kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22:30 Uhr und 00:15 Uhr mehr als ein Dutzend Kraftfahrzeuge, welche auf der B 519 unterwegs waren. Während es bei einem Gros der Verkehrsteilnehmenden nichts zu beanstanden gab, zeigte eine 23-jährige Autofahrerin aus Flörsheim Auffälligkeiten, die für einen vorausgegangenen Drogenkonsum sprachen. Nachdem auch ein Drogenvortest positiv reagierte, musste die junge Frau mit zur Wache, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das ausstehende Blutergebnis wird nun Klarheit darüber bringen, ob die Frau zum Zeitpunkt der Fahrt tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

4. Zusammenstoß mit Arbeitsmaschine,

Eschborn, Kölner Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 13:30 Uhr

(jn)Zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Baustellenfahrzeug kam es am Mittwochmittag in Eschborn, wobei der 44-jährige Autofahrer aus Aschaffenburg leicht verletzt wurde. Zeugenaussagen zufolge befuhr der 44-Jährige um 13:30 Uhr die Kölner Straße in aufsteigender Richtung, als auf Höhe der Hausnummer 8 ein 24 Jahre alter Mann aus Geisenheim am Steuer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine von einem Grundstück auf die Kölner Straße auffuhr. Infolgedessen kollidierte der Pkw mit der Schaufel des Baustellenfahrzeuges. Aufgrund körperlicher Beschwerden musste der Autofahrer vor Ort und später in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. An seinem VW, der nicht weiter fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Gegen den 24-jährigen Fahrer der Arbeitsmaschine wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Lebensmittelgeschäft, Schwalbach am Taunus, Am Flachsacker, Mittwoch, 03.11.2021, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(jn)Innerhalb von etwa 30 Minuten ereignete sich am Mittwochmittag in Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro entstanden ist. Um 13:00 Uhr hatte die Fahrerin eines VW Touran ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes "Am Flachsacker" abgestellt. Als die Frau um 13:30 Uhr zurückkehrte, fielen ihr frische Beschädigungen am linken Teil des Fahrzeughecks auf, die augenscheinlich im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht entstanden waren. Von der Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher fehlt bis dato jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

