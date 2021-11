PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck +++ BMW von Autoknackern angegangen +++ Tor der Feuerwehr beschädigt +++ Unfallbeteiligter flüchtet nach Kollision auf Bundesstraße

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Mehrfamilienhaus unterwegs, Bad Soden am Taunus, Nassaustraße, Montag, 01.11.2021

(jn)Im Verlauf des gestrigen Montages haben unbekannte Täter in einem Bad Sodener Mehrfamilienhaus zugeschlagen und sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft. Ermittlungen am Tatort zeigten, dass die Einbrecher zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise das Wohnhaus in der Nassaustraße betraten und dort zwei Wohnungseingangstüren gewaltsam öffneten. Während sie in den Wohnräumen der einen Wohnung Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro auffanden und anschließend unerkannt mit dieser Beute flüchteten, gingen sie in der zweiten Wohnung aktuellen Erkenntnissen zufolge leer aus. Der entstandene Sachschaden an den angegangenen Türen wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei in Hofheim bitten um Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - entgegengenommen werden können.

2. Autoknacker hinterlassen hohen Schaden, Bad Soden am Taunus, Falkenstraße, Dienstag, 02.11.2021, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben unbekannte Täter in Bad Soden einen BMW aufgebrochen und aus diesem das Navigationssystem sowie das Lenkrad mitgehen lassen. Das angegangene Fahrzeug parkte zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Falkenstraße, als die Autoknacker den Pkw entdeckten, eine Seitenscheibe einschlugen und Bordcomputer, Lenkrad und die Mittelkonsole demontierten. Hiernach gelang ihnen mit der Beute eine unbehelligte Flucht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Vandalismus-Schaden an BMW,

Hochheim am Main, Stettiner Straße, Sonntag, 31.10.2021, 03:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 11:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag in Hochheim einen Schaden in Höhe von knapp 2.000 Euro an einem geparkten Fahrzeug hinterlassen. Der Wagen, ein schwarzer BMW, parkte zur Tatzeit auf einem Anwohnerparkplatz in der Stettiner Straße. Augenscheinlich wurde der Schaden mutwillig mit einem spitzen Gegenstand hervorgerufen. Am Montagvormittag bemerkte der Besitzer den Vandalismus und erstattete Anzeige.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Skoda zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Frankenstraße, Sonntag, 31.10.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 05:00 Uhr

(jn)In Hofheim ist in der Nacht zum Montag ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Gegen 17:00 Uhr war der Skoda Kodiaq in der Frankenstraße abgestellt worden. Am darauffolgenden Morgen musste der Geschädigte dann mehrere Kratzer an der Beifahrerseite feststellen, deren Reparatur sich auf circa 1.500 Euro belaufen dürfte.

Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Sachbeschädigung bei der Feuerwehr,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Nacht zum Montag, 01.11.2021

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntag- und Montagnachmittag haben Unbekannte einen Schaden in Höhe von circa 200 Euro an einem Gerätehaus der Hochheimer Feuerwehr verursacht. Erkenntnissen vom Tatort in der Massenheimer Landstraße zufolge zerstörten die Täter eine Kunststoffscheibe des dortigen Rolltores, wobei nicht von einer Absicht, sich Zutritt zu dem Gerätehaus verschaffen zu wollen, auszugehen ist.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Hauswand mit Farbe beschmiert,

Kriftel, Kapellenstraße, Samstag, 30.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben während des vergangenen Wochenendes in Kriftel durch ihre Farbschmierereien Reinigungskosten in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro verursacht. Die Sprayer hielten sich zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 10:00 Uhr im Bereich der Waschanlage in der Kapellenstraße auf und sprühten Farbe auf eine dortige Hauswand.

Täterhinweise liegen der ermittelnden Polizei in Hofheim bisher nicht vor, weshalb sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten werden.

7. Alkoholisiert am Steuer,

Hofheim am Taunus, Dienstag, 02.11.2021, 02:15 Uhr

(jn)Beamte der Polizei in Hofheim haben in der zurückliegenden Nacht einen 39-jährigen Mann am Steuer eines Pkw angehalten, der augenscheinlich betrunken unterwegs war. Gegen 02:15 Uhr unterzog die Streife den Autofahrer einer Kontrolle, im Rahmen derer auch ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser mit einem Wert von knapp 2,5 Promille reagierte, war die Fahrt für den 39-Jährigen an dieser Stelle beendet. Anschließend musste er für eine Blutentnahme mit zur Wache kommen, wo auch sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

8. Unfallgeschädigter flüchtet nach morgendlichem Unfall, Landesstraße 3017, Bundesstraße 455, Bereich Eppstein, Bremthal, Montag, 01.11.2021, 06:40 Uhr

(jn)Am Montagmorgen ereignete sich bei Eppstein ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein Unfallbeteiligter, bei dem es sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht um den Unfallverursacher handelt, einfach weiterfuhr. Den Angaben des 70-jährigen mutmaßlichen Unfallverursachers zufolge, befuhr der Mann um 06:40 Uhr die Landesstraße 3017 aus Bremthal kommend in Fahrtrichtung B 455 und beabsichtigte auf diese in Richtung BAB 3 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bislang unbekannten Pkw, der auf der B 455 in Fahrtrichtung Eppstein unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision der zwei Fahrzeuge, woraufhin der Vorfahrtsberechtigte seine Fahrt fortsetzte, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Indes verständigte der 70-Jährige die Polizei, der bis dato keine Hinweise auf den flüchtigen Unfallgeschädigten vorliegen. Indes musste der erheblich beschädigte Hyundai des Unfallverursachers in eine Werkstatt transportiert werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf circa 4.000 Euro belaufen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim bittet nun Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall zur besagten Zeit bei Bremthal beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

9. Unfall mit verletztem Autofahrer nach Vorfahrtsmissachtung, Eschborn, Hauptstraße, Schwalbacher Straße, Montag, 01.11.2021, 10:21 Uhr

(jn)Ein 42-jähriger Autofahrer aus Eschborn ist am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall in Eschborn in ein Krankenhaus transportiert worden. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Um 10:21 Uhr war eine 21-jährige Mühlheimerin am Steuer eines BMW auf der Schwalbacher Straße in Eschborn unterwegs, wo sie auf die Hauptstraße abbog. Dabei übersah sie den 42 Jahre alten Hyundai-Fahrer, welcher auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße unterwegs war seinen Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß der zwei Pkw, bei dem sich der 42-Jährige verletzte und einer ärztlichen Versorgung bedurfte. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und des Abtransportes der nicht mehr fahrbereiten Pkw musste die Hauptstraße bis etwa 12:00 Uhr mittags gesperrt werden.

