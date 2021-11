PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrüche in Hattersheim +++ Mülltonnenbrand in Flörsheim +++ Verkehrskontrollen der Hofheimer Polizei +++ Unfallflucht auf Hattersheimer Parkplatz

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Wohnungseinbruch,

Hattersheim am Main, Eddersheim, Parkstraße, Sonntag, 31.10.2021, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es am Sonntagabend auf eine Wohnung im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim abgesehen und entwendeten hochwertigen Schmuck sowie Armbanduhren. Zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr nutzten die Täter die früh einsetzende Dunkelheit, um das Grundstück in der Parkstraße zu betreten und auf einen Balkon im Erdgeschoss zu klettern. Dort machten sie sich gewaltsam an der Balkontür zu schaffen und brachen die Tür auf. Anschließend machten sich die Unbekannten auf die Suche nach Beute und durchwühlten die Wohnräume, wobei sie Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 20.000 Euro stahlen und unerkannt flüchteten.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Einbrecher dringen über Balkon ein,

Hattersheim am Main, Lessingring, Sonntag, 31.10.2021, 12:30 Uhr bis 19:50 Uhr

(jn)In Hattersheim sind bislang unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Sonntages in ein Haus eingedrungen. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist bisher unklar. Den Angaben des Geschädigten zufolge, kletterten die Einbrecher zwischen 12:30 Uhr und 19:50 Uhr auf den Balkon des im Lessingring gelegenen Einfamilienhauses und hebelten ein Fenster auf. Daraufhin durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume nach potentiellem Diebesgut. Ob sie hierbei erfolgreich waren oder mit leeren Händen flüchteten ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Brand einer Großraummülltonne,

Flörsheim am Main, Jahnstraße, Sonntag, 31.10.2021, 21:16 Uhr

(jn)Beim Brand einer Großraummülltonne am Sonntagabend in Flörsheim ist ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. Gegen 21:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Feuer im Bereich der Stadthalle in der Jahnstraße. Bereits bei Eintreffen der Beamten hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen des brennenden Müllcontainers abgelöscht. Trotz des schnellen Eingreifens war die Tonne stark beschädigt worden. Ersten Ermittlungen am Brandort folgend kann ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Lorsbacher Straße, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Freitag, 29.10.2021

(jn)Polizistinnen und Polizisten aus Hofheim haben im Verlauf des Freitages in Hofheim und Hattersheim Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei auch ein Augenmerk auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gelegt. Neben Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten auch vier Straftaten fest.

Zunächst überprüften die Einsatzkräfte Autofahrerinnen und Autofahrer in der Vincenzstraße in Hofheim, wobei lediglich eine Handvoll Verkehrsteilnehmer schneller war als die erlaubten 50 km/h. Ein 27-jähriger Hattersheimer, der auf einem Mofa unterwegs war, wurde mit deutlich mehr als 25 km/h gemessen, obwohl er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen konnte. Sowohl für ihn als auch für den Halter des Gefährtes hatte diese Fahrt ein Strafverfahren zur Folge. Am Nachmittag richteten die Beamten eine Kontrollstelle in der Lorsbacher Straße zwischen Hofheim und Lorsbach ein, wobei 15 Verkehrsteilnehmende gemessen wurden, die zu schnell unterwegs waren. Zuletzt nahmen die Polizisten in den frühen Abendstunden den Verkehr in der Mainzer Landstraße in Hattersheim ins Visier und stellten fünf geschwindigkeitsbedingte Ordnungswidrigkeiten fest. Zudem wurde eine nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmerin überprüft, wobei sich herausstellte, dass der Pkw nicht mehr versichert und das Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Auch dies hatte für den Fahrer und den Halter des Pkw ein Ermittlungsverfahren als Konsequenz.

5. Schwerer Unfall nach Rotlichtmissachtung, Hattersheim am Main, Landesstraße 3011, Hofheimer Straße, Samstag, 30.10.2021, 18:40 Uhr

(jn)Am Samstagabend ereignete sich in Hattersheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Frankfurt um 18:40 Uhr die Hofheimer Straße von Kriftel kommend in Richtung Hattersheimer Ortsmitte. Zeitgleich war ein 64-jähriger Hattersheimer am Steuer seines Pkw in der Gegenrichtung unterwegs und beabsichtigte, an der Ampel nach links von der Hofheimer Straße auf die Auffahrt der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt abzubiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die 25-Jährige die für sie rotzeigende Ampel, woraufhin sie mit dem abbiegenden Wagen des 64-Jährigen kollidierte. Nach der Kollision prallte der VW der Frau noch gegen die Schutzplanke, wobei weiterer Schaden entstand. Sowohl die Frankfurterin als auch ihre Beifahrerin mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

6. Peugeot auf Parkplatz angefahren und geflüchtet, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Freitag, 29.10.2021, 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Geschäftes in Hattersheim. Die Fahrerin eines Peugeot hatte ihren weißen Pkw um 20:30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Heddingheimer Straße abgestellt. Als sie 30 Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw am Heck beschädigt worden war. Aktuell ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen beim Ein- oder Ausparken beschädigte und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

